Vrouw rijdt met auto in water aan Stil Ende in Brugge

In de Filips De Goedelaan in Brugge is deze namiddag een vrouw met haar auto, een Tesla, in het water van ‘t Stil Ende gereden. Volgens de brandweer verwarde de dame tijdens het parkeren het rempedaal met het gaspedaal waardoor ze in het water belandde. De dame kwam er met de schrik van af.

Het waren enkele arbeiders van de stedelijke groendienst die getuige waren van het bizarre incident en de blijkwaar wat verstrooide dame te hulp schoten. “We waren hier aan het werk toen we plaats zagen dat er een auto, een witte Tesla, doorheen de omheining reed en in het water terechtkwam”, vertelt Vladimir Vallé van de groendienst. “Nog voor de wagen kon zinken hebben we die met een stevige koord die we bij hadden vastgelegd aan een boom op de oever. Om de dame veilig uit de wagen te halen hebben we een ijzeren aanrijplaat uit onze aanhangwagen gehaald en die naar haar toegeschoven. Op die manier kon die mevrouw – ik schat dat ze ergens wel een eind in de vijftig is – door het ruim van het voertuig naar buiten klimmen.”

Volgens de brandweer kon het ongeluk gebeuren doordat de dame zich tijdens het parkeren vergist had van pedaal, waardoor ze gas gaf terwijl ze eigenlijk wilde remmen. De dame kwam er met de schrik van af en werd niet naar het ziekenhuis overgebracht. Na het incident verbleef ze bij vrienden die vlakbij wonen om even te bekomen, om dan naar huis te worden gebracht.