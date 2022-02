Vrouw ramt geparkeerde wagen en pleegt vluchtmisdrijf maar raakt zelf gewond

De hulpdiensten werden donderdagnacht rond 2.00 uur opgeroepen naar de Lekestraat in Koekelare voor een verkeersongeval waarbij veel schade was maar waarbij de aanrijdende wagen spoorloos was. Die werd door de politie in de buurt teruggevonden. De bestuurster bleek zelf gewond te zijn geraakt.

Even voor 2 uur hoorden bewoners in de Lekestraat in Koekelare een enorme knal. Een kleine wagen was er met een zware klap ingereden op een geparkeerde Citroën Berlingo. Die werd vervolgens tegen een geparkeerde Audi A4 geduwd. De Citroën was door de klap volledig vernield. Ter plaatse lagen erg veel brokstukken maar van een aanrijdende wagen was geen spoor.

Spoor van brokstukken

“Onze ploegen kwamen ter plaatse voor het onderzoek en gingen op zoek naar de aanrijder”, zegt commissaris Wim Merlevede van zone Polder. “Aan de hand van de brokstukken kon een spoor gevolgd worden tot in de Westmeetstraat. Daar werd een Opel Adam aangetroffen die zwaar beschadigd werd. Daar ter plaatse konden we een vrouw aantreffen die met de wagen had gereden en gewond bleek te zijn. De vrouw werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Wat de precieze omstandigheden van het ongeval zijn wordt nog onderzocht.”

Het is dus niet duidelijk of de vrouw onder invloed reed of onwel werd. Ze kon door haar verwondingen niet meteen verhoord worden en werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Zowel de Citroën als de Opel zijn wellicht volledig total loss en werden getakeld. De brandweer kwam nog ter plaatse om talrijke brokstukken en gelekte motorvloeistoffen op te ruimen.

