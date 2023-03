Vrouw raakt gewond nadat ze met wagen in gracht belandt aan kasteel van Wijnendale

Een vrouw is vrijdagmiddag gewond geraakt nadat ze met haar auto in de gracht terechtkwam. Dat gebeurde in de Oostendestraat aan het kasteel van Wijnendale in Torhout. De achterzijde van haar wagen bleef omhoog haperen op takken van struiken.

Het verkeersongeval gebeurde vrijdagmiddag om 12.30 uur. Een vrouw reed er in de Oostendestraat met haar Fiat Punto richting Ichtegem. Nadat ze het kasteel van Wijnendale passeerde, ging het in de volgende bocht verkeerd. Bij het nemen van het eerste deel van de bocht week de vrouw om onduidelijke redens uit. Ze kwam met haar rechterwiel in een rioolputje terecht, ging over de verhoogde boordstenen en ramde een boompje met enkele palen.

De stuurloze auto denderde daarna verder over de zachte berm en eindigde uiteindelijk in omgekeerde rijrichting in de gracht. Daarbij bleef de achterzijde van de wagen omhoog steken op een reeks takken van struiken. De voorzijde van de wagen raakte wel ernstig beschadigd. Onder meer de ruit barstte volledig.

Gewond naar ziekenhuis

Een passant die het ongeval zag gebeuren verwittigde de hulpdiensten waarna onder andere de brandweer ter plaatse kwam om de vrouw uit haar hachelijke positie te bevrijden. Dat bleek uiteindelijk niet nodig want de vrouw kon met behulp van de eerst aangekomen ambulanciers haar auto verlaten. Ze raakte bij het ongeval gewond, vooral aan haar arm en schouder. Daarom werd ze voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Vlak na het ongeval was er even verkeershinder, maar de weg kon snel vrijgemaakt worden. De politie parkeerde in de zijgelegen Gravinnenstraat om de nodige vaststellingen te doen. Daarna werd de wagen getakeld. De Fiat is wellicht rijp voor de schroothoop. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk maar het was op dat ogenblik wel aan het regenen. (JH)