Vrouw raakt gewond als ze door rukwind tegen achterkant auto wordt geblazen

In de Albert I-laan in Nieuwpoort is een 64-jarige vrouw donderdagavond rond 17.15 uur lichtgewond geraakt toen ze zich door een rukwind niet meer staande kon houden.

Een 40-jarige man reed er met zijn Mercedes Vito in de Albert I laan in Nieuwpoort-Bad in de richting van Koksijde. Wanneer hij bij de hoek met het Leopoldplein kwam zag hij een voetgangster die door de wind gegrepen wordt wanneer ze om de hoek kwam.

De vrouw werd tegen de achterkant van zijn voertuig geblazen en kwam hierdoor ten val. De 64-jarige vrouw uit Nieuwpoort had verwondingen aan het aangezicht. Ze had een gezwollen en bebloede neus en verkleuringen in het aangezicht.

De vrouw werd met een ambulance voor een medische check-up overgebracht naar het ziekenhuis. Haar echtgenoot was getuige van de feiten en bevestigde het relaas van de autobestuurder. De wagen was niet beschadigd. (JH)