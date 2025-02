Vrouw op elektrische step gewond na aanrijding aan supermarkt in Ichtegem

In de Engelstraat in Ichtegem is een 27-jarige vrouw donderdagavond gewond geraakt toen ze op haar elektrische step werd aangereden.

Dat gebeurde toen een 78-jarige vrouw uit Ichtegem met haar personenwagen de parking van een warenhuis opreed en daar in aanrijding kwam met de 27-jarige vrouw uit Ichtegem. Die met haar elektrische step over de parking reed. De 27-jarige vrouw kwam ten val en werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis in Torhout.

