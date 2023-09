In de Lettenburgstraat in Lampernisse, bij Diksmuide, raakte een vrouw donderdagochtend lichtgewond bij een verkeersongeval.

Ze kwam om 8.45 uur op haar bromfiets in botsing met de 52-jarige bestuurder van een Volkswagen ID4. De vrouw kwam ten val en was wat in shock. Er kwam een ziekenwagen ter plaatse en de vrouw raakte lichtgewond. Ook de politie kwam langs voor de nodige vaststellingen en de brandweer plaatste een signalisatiewagen om het ongeval aan te duiden. (JH)