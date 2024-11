Vrouw naar het ziekenhuis nadat ze met haar auto aangereden wordt door man die zich van pedaal vergist

Zaterdagmorgen kwam het tot een aanrijding tussen twee wagens op het kruispunt van de Jozef Duthoystraat en de Expressweg in Waregem. Een dame moest door de brandweer worden bevrijd en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

De eerste oproep bereikte de hulpdiensten kort na 8 uur. Eenmaal ter plaatse konden de hulpverleners al snel een situatieschets bepalen. Een man, aan het stuur van zijn potige SUV, stond in de Jozef Duthoystraat te wachten aan de rode lichten. Uit verstrooidheid duwde hij op het gaspedaal en reed hij de Expressweg op. Een aanrijding met een Renault Clio, die toen net op het kruispunt was, werd onvermijdbaar.

De kleine personenwagen kreeg een stevige klap te verwerken en kwam enkele meters verder tot stilstand. De dame die aan het stuur zat, kon zelf haar deur niet meer openen. “Ze was perfect bij bewustzijn bij onze aankomst”, klonk het bij de brandweer. “Eenmaal we haar deur hebben kunnen openen, stapte ze zelf uit de wagen. Ter controle werd toch besloten haar naar het ziekenhuis over te brengen.”

Een deel van de rijbaan bleef een tijdlang onbruikbaar, totdat de beschadigde wagen werd verwijderd.