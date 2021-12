Vrouw met twee kinderen naar ziekenhuis na botsing met vrachtwagen op N8

Op de N8 in Hoogstade nabij Alveringem kwam het donderdagochtend tot een botsing tussen een vrachtwagen en een auto met daarin een moeder met twee kinderen. Die raakten lichtgewond bij het ongeval. Dankzij de alerte reactie van de trucker werd veel erger vermeden.

Het ongeval gebeurde donderdagochtend rond 8.10 uur op de N8 in Hoogstade ter hoogte van de Burgmolenstraat die naar Alveringem leidt. Toen voorbijgangers de hulpdiensten verwittigden en politiezone Spoorkin ter plaatse kwam troffen zij enerzijds een Toyota RAV4 in een gracht aan en een vrachtwagen die in een weiland was geëindigd.

“Het bleek dat de personenwagen uit de Burgmolenstraat kwam gereden en de N8 wilde oprijden”, zegt commissaris Jorik Debruyne van politiezone Spoorkin. “Op dat ogenblik reed echter een vrachtwagenchauffeur met zijn truck op de N8 richting Veurne. De trucker probeerde nog uit alle macht om een aanrijding te vermijden maar beide voertuigen raakten elkaar zijdelings op de neus. Daardoor ging de vrachtwagen naar de overkant van de weg om uiteindelijk over een gracht te rijden en tot stilstand te komen in een weiland. De auto kwam tot stilstand met de neus in de gracht. In die wagen zat een vrouw met twee kinderen. Zij werden alle drie met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Om de vrachtwagen uit de weide te kunnen takelen, wordt de N8 tijdelijk helemaal afgesloten. Er is een omleiding voorzien via de Romanestraat, de Rabbelaeresteenweg en de Sint-Rijkersstraat voor alle verkeer.” Hoe lang de takelwerken zullen duren is onduidelijk maar wellicht kunnen ze de hele voormiddag in beslag nemen. Ook de Toyota wordt uit de gracht getakeld. (JH)