Vrouw met rijverbod rijdt in gedrogeerde toestand tegen boom en auto

Een 43-jarige vrouw uit Torhout veroorzaakte vrijdagavond in gedrogeerde toestand een verkeersongeval. Ze had boven al een rijverbod en mocht dus niet de baan op.

Dat verkeersongeval gebeurde om 18 uur in de Ruddervoordestraat in Torhout. De 43-jarige vrouw reed op de straat en verloor er plots de controle over haar stuur. Eerst kwam ze in aanrijding met een boom, die afknakte en vervolgens reed ze tegen een geparkeerde personenwagen aan om uiteindelijk tot stilstand te komen op het trottoir.

De vrouw was niet gewond maar bleek onder invloed van verdovende middelen te zijn. Ze legde daarop een positieve speekseltest af. Ze had momenteel zelfs al een rijverbod lopen en mocht dus niet op de baan op. Daardoor was ze ook niet in het bezit van een rijbewijs en kon die niet ingehouden worden. Haar wagen is niet meer rijvaardig en wordt getakeld. De brandweer kwam ter plaatse voor opkuis van de baan. (JH)