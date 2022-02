Vrouw loopt bekkenbreuk op na zware botsing door fout inhaalmanoeuvre

In de Roeselarestraat in Zarren is een 62-jarige vrouw donderdagmiddag zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. De vrouw werd in haar wagen aangereden door de bestuurster van een Mercedes die een inhaalmanoeuvre uitvoerde.

Het ongeval gebeurde donderdag kort na de middag op de Roeselarestraat tussen Zarren en Staden in de richting van Staden. Een 23-jarige vrouw uit Roeselare reed er in haar Mercedes GLC SUV met naast haar een jongeman uit Izegem. Ze besloot plots een voorligger in te halen, eveneens een Mercedes rijder. Net op het moment dat ze haar inhaalmanoeuvre inzette vertraagde haar voorligger omdat een 62-jarige vrouw uit Diksmuide een oprit wilde opdraaien. Ze kon de Citroën niet meer ontwijken en reed aan hoge snelheid achteraan in op de wagen. De Citroën werd weg geslingerd en kwam in de voortuin van een woning terecht. Door het verwittigingssysteem bij crashes in de Mercedes werd de alarmcentrale automatisch verwittigd.

Zowel de politie als twee ambulances reden ter plaatse. De 23-jarige vrouw raakte lichtgewond maar moest niet naar het ziekenhuis worden overgebracht. De 62-jarige liep zware verwondingen op maar zat niet gekneld in haar voertuig. Ze moest wel door de ambulanciers uit de wagen worden gehaald. De vrouw liep een bekkenbreuk op en kreeg meteen pijnmedicatie toegediend. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht waar ze meteen een operatie onderging. De brandweer kwam ter plaatse om de nodige brokstukken van de weg te ruimen. De twee wagens werden getakeld. Het parket besliste om geen deskundige aan te stellen. (JH)