Vrouw lichtgewond na aanrijding door bejaarde man

Een 34-jarige vrouw uit Veurne raakte donderdagmiddag lichtgewond nadat ze op straat door een bejaarde man werd aangereden. Het ongeval gebeurde om 14 uur in de Zeelaan in Koksijde.

De 34-jarige vrouw uit Veurne parkeerde eerst haar voertuig reglementair in de Zeelaan en stapte uit. Een 72- jarige man uit Koksijde reed met zijn voertuig in de Zeelaan en passeerde haar. De vrouw was op dat moment bezig met haar voertuig te sluiten en stond deels op de rijbaan.

De man kruiste de vrouw maar kon haar net niet ontwijken. Hij reed haar aan waardoor er schade was aan de zijspiegel van de wagen. De vrouw klaagde over hevige pijn aan het linker onderbeen en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie deed de nodige vaststellingen. (JH)