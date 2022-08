Vrouw lichtgewond bij botsing aan de Gapaard

Op het kruispunt van de Gapaard in de Hoogstadestraat in Lo-Reninge raakte een vrouw zaterdagochtend gewond bij een verkeersongeval. De materiële schade was groot.

Het ongeval gebeurde om 9.30 uur aan het kruispunt van de Gapaard waar een Mercedes Vito en een Mini Cooper met elkaar in botsing kwamen. “De bestuurder van een Mercedes Vito reed van Hoogstade richting Vleteren terwijl de bestuurder van een Mini Cooper op het voorsorteervak stond om links in te slaan”, zegt commissaris Toon Fonteyne van politiezone Spoorkin. “Wellicht merkten beide bestuurders elkaar niet op en kwam het tot een botsing. In de Mini raakte niemand gewond terwijl een vrouw in de Mercedes gewond raakte aan de hand, wellicht door de airbags. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht.” De materiële schade na het ongeval was groot. Vooral de Mercedes liep zware schade op doordat de wagen net tegen een elektriciteitspaal tot stilstand kwam. De Mini liep vooral vooraan schade op. Beide wagens werden getakeld. Ook het wegdek moest nog opgeruimd worden vanwege de brokstukken. (JH)