Vrouw levensgevaarlijk gewond na aanrijding door vrachtwagen

Langs de Sint-Jansstraat in Staden geraakte een 70-jarige vrouw die vlakbij woont woensdagmiddag levensgevaarlijk gewond nadat ze met haar fiets werd aangereden door een vrachtwagen.

Een 70-jarige vrouw had woensdagmiddag een fietsrit gemaakt toen het omstreeks 16 uur helemaal verkeerd liep. De vrouw reed langs de Sint-Jansstraat richting Roeselare en wou de drukke verbindingsweg tussen het gehucht Sleihage en Staden oversteken naar haar woning. De vrouw werd echter aangereden door een vrachtwagen en kwam ten val.

De vrouw kwam zwaar ten val en liep daarbij zware verwondingen aan haar bekken op. Op het fietspad naast de weg was een serieuze hoeveelheid bloed zichtbaar. De hulpdiensten, waaronder een MUG-team en een ambulance, snelden onmiddellijk ter plaatse. De vrouw werd in levensgevaar overgebracht naar het AZ Delta in Rumbeke. De fiets van de vrouw belandde na de aanrijding op het wegdek. De beschadigde fiets werd kort na de aanrijding door de politie naar de woning van de vrouw, aan de overkant van de straat, gebracht.