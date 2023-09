Vrouw krijgt hevige niesbui en crasht tegen elektriciteitspaal: weg afgesloten door kabels

Een vrouw die donderdagavond in haar wagen af te rekenen kreeg met een hevige niesbui, is nadien zwaar gecrasht tegen een elektriciteitspaal in Koekelare. Die knakte af en lag languit over de weg. Ook de kabels hingen over de weg. De vrouw raakte lichtgewond.

Het verkeersongeval gebeurde donderdagavond rond 18.30 uur in de Clevenstraat in Koekelare. De vrouw reed in haar Volkswagen Tiguan richting Eernegem toen het ter hoogte van de Lange Max-site verkeerd ging. De vrouw kreeg naar eigen zeggen af te rekenen met een hevige niesbui, kon haar aandacht niet op de weg houden en verloor de controle over het stuur. Ze ging met haar auto links van de weg af en knalde met de rechtervoorkant van haar Tiguan tegen de elektriciteitspaal met verlichting. Ze raakte daarbij lichtgewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Kabels op weg

De auto boorde zich onderaan rond de paal, die door de impact afknakte. Daarna kwam de paal languit dwars over de weg te liggen. Over een afstand van een honderdtal meter kwamen de stroomkabels los van de palen en hingen ze over de weg of op de baan. De kabels zelf knapten niet, waardoor er geen stroompanne in de buurt ontstond. Fluvius kwam na het ongeval ter plaatse om de paal te herstellen. Tijdens het verwijderen van de paal zou de buurt wel even zonder stroom zitten. De Clevenstraat werd lange tijd afgesloten voor het verkeer. (JH)