Vrouw komt om het leven bij ongeval op de E40 tussen Aalter en Beernem

Een 54-jarige vrouw is zondagavond om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de E40 tussen Aalter en Beernem.



Door het slechte weer was het zondagavond spiegelglad op de wegen in West- en Oost-Vlaanderen. Er gebeurden tientallen ongevallen, vooral op de E403 tussen Kortrijk en Brugge en op de E40.

Het ergste ongeval gebeurde tussen Aalter en Beernem. Daar botsten twee auto’s die in de richting van de kust reden. Beiden belandden in de gracht. De hulpdiensten dienden de bestuurder en de passagier van één wagen te bevrijden. Voor de 54-jarige bestuurster kon echter geen hulp meer baten. Zij is overleden. De overige betrokkenen werden naar het ziekenhuis overgebracht.

Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de juiste omstandigheden waarin het ongeval gebeurde te onderzoeken. De rechter rijstrook van de E40 was tot middernacht afgesloten.