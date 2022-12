Vrouw komt met schrik vrij na aanrijding in Tielt

De wagen van een vrouw uit Tielt geraakte vrijdagochtend omstreeks 11 uur serieus beschadigd na een ongeval op de Pittemsesteenweg.

De vrouw had net een begrafenisplechtigheid bijgewoond in het uitvaartcentrum Viaene-Vinckier.

Geen verwondingen

Ze wou de drukke verbindingsweg tussen Roeselare en Tielt oprijden, maar op dat ogenblik kwam er vanuit de richting Deinze een vrachtwagen aangereden. Het kwam tot een botsing tussen beide voertuigen.

De vrouw was onder de indruk van wat er was gebeurd, maar liep geen verwondingen op. Haar wagen is wel zwaar beschadigd en moest getakeld worden.