Vrouw in shock na verkeersongeval op Gistelsteenweg in Jabbeke

In Jabbeke gebeurde kort voor 11 uur een verkeersongeval. Twee auto’s kwamen er in aanrijding met elkaar. De vrouwelijke bestuurder van een van de twee betrokken wagens werd in shock naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde op de Gistelsteenweg (N367) ter hoogte van uitvaartcentrum Tavernier. De mannelijke bestuurder van een Mercedes A-klasse reed op dat moment op de Gistelsteenweg in de richting van Brugge. Op het moment dat de vrouw met haar BMW een parking wou afrijden om de Gistelsteenweg op te draaien liep het mis.

Geparkeerde wagens langs de baan blokkeerden het zicht van de vrouw, waardoor ze de aankomende Mercedes niet had opgemerkt. Daardoor was een aanrijding niet meer te vermijden. De klap was hevig, maar er is vooral materiële schade. Een takeldienst werd gevorderd om beide wagens te takelen. Er was echter wat paniek bij de vrouw door de klap. Ze werd in shock afgevoerd door de ambulance, maar was niet gewond.

Door het ongeval ontstond in geen tijd een lange file in beide richtingen. De auto’s versperden immers de hele breedte van de drukke baan. De politie van politiezone Kouter kwam ter plaatse om enerzijds de nodige vaststellingen te doen, maar had ook de handen vol met het regelen van het verkeer. Ook bussen van vervoersmaatschappij De Lijn liepen door het ongeval flink wat vertraging op. Na het takelen werd de weg volledig vrijgemaakt en kon het verkeer terug zijn normale gang gaan.

(JR)