Vrouw gewond nadat ze met elektrische fiets op groep Engelse studenten botst

Een 42-jarige vrouw uit Diksmuide is zaterdagochtend gewond geraakt toen ze met haar speedpedelec zwaar in botsing kwam met een groep Engelse tieners. Het ging om studenten op schoolreis die hun hotel hadden verlaten om op vermaakuitstap te gaan.

De flinke botsing gebeurde zaterdagochtend om 5.10 uur in de Kaaskerkestraat in Diksmuide. Een 42-jarige vrouw die in de straat woont was net bij haar thuis vertrokken met haar elektrische fiets om naar haar werk in Nieuwpoort te rijden.

Nauwelijks vertrokken ging het verkeerd ter hoogte van de werken en de frituur. “De vrouw kwam er in botsing met een groep tieners”, zegt commissaris Geert Provoost van zone Polder. “Het ging om Engelse tieners die hier op schoolreis zijn en verblijven in het Pax Hotel even verderop. Ze hadden het hotel kennelijk verlaten om op vermaakuitstap te gaan.”

“Hoe het ongeval kon gebeuren is onduidelijk. Er moet onderzocht worden of de jongeren op het voetpad liepen of dat verlaten hadden door de werken op straat. In ieder geval kwam de vrouw met haar elektrische fiets in botsing met de groep, waarbij vooral een tiener geraakt werd. Die raakte lichtgewond maar de vrouw maakte een stevige smak. Ze riep het uit van de pijn op de grond en daardoor kwam de MUG ook ter plaatse, voor pijnstilling. De vrouw werd met verwondingen aan de onderste ledematen naar het ziekenhuis in Ieper gebracht.”