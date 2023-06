Vrouw gewond na zware frontale botsing in Ieper

Als bij wonder viel woensdagavond slechts één gewond slachtoffer bij een zware frontale botsing tussen twee wagens op de Diksmuidseweg in Ieper. De ravage was wel erg groot. De twee wagens werden herleid tot schroot en een van de twee voertuigen verloor zelfs een wiel. Ook drie bomen werden geraakt bij het ongeval.

Het verkeersongeval gebeurde woensdagavond even voor 19 uur op de Diksmuidseweg (N369) tussen Ieper en Boezinge. Even voorbij de brug van de Noorderring kwamen een BMW X3 en een Renault Twingo zwaar met elkaar in botsing. Dat gebeurde toen de bestuurder van de BMW richting Ieper reed en de bestuurster van de Renault Twingo richting Boezinge.

Vermoedelijk week een van de twee bestuurders van de rijbaan af en kwam het tot een zware zijdelings frontale botsing. De BMW werd links vooraan zwaar geraakt en verloor een wiel. De hele linkerflank van de Renault werd zwaar geraakt en helemaal vervormd. De Renault eindigde met een klap tegen een boom en kwam in tegenovergestelde richting tot stilstand. De stuurloze BMW denderde nog tientallen meters verder, schampte nog twee bomen, reed over het fietspad en kwam tot stilstand op een busstrook.

Slechts gewonde

Na het ongeval werden de hulpdiensten meteen gebeld. De dame die in de Renault Twingo zat, was even versuft en er was de vrees dat ze gekneld in het voertuig zou zitten. De brandweer werd opgeroepen om haar te bevrijden, maar dat bleek niet nodig te zijn. Ze kon met hulp van de ambulanciers en politie uit haar wagen worden gehaald. De brandweer werd daarop geannuleerd.

Dat er bij de zware botsing slechts een iemand gewond raakte, is gelet op de zware impact een wonder. Na het ongeval lagen er veel brokstukken op de weg. Een boom kwam volledig schuin te staan, op het fietspad lagen afgerukte takken en in de berm lagen heel wat onderdelen van de wagens. De twee voertuigen zijn rijp voor de schroothoop en werden getakeld. De verkeershinder bleef beperkt. (JH)