Vrouw gewond na botsing tussen speed pedelec en elektrische fiets

In de Sint-Bertinuslaan in Ichtegem raakte een 31-jarige vrouw maandag gewond na een botsing tussen een speed pedelec en een elektrische fiets. De vrouw moest voor verzorging naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde maandagochtend rond 8 uur in het centrum van Ichtegem. Een 42-jarige vrouw uit Ichtegem reed met haar elektrische fiets langs het tweerichtingsfietspad in de Sint-Bertinuslaan in de richting van Koekelare. Een 31-jarige vrouw uit Koekelare reed met haar speed pedelec langs hetzelfde fietspad maar in tegenovergestelde richting. Ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Amandusstraat vertraagtdede 42-jarige fietsster om over te steken naar de Sint-Amandusstraat.

Net op dat moment kwam de 31-jarige vrouw aangereden en haperde zij met het stuur van haar speed pedelec aan het stuur van de elektrische fiets. De 31-jarige vrouw kwam hierdoor ten val en werd licht gewond overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert Torhout. De politie Kouter kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen. (JH)