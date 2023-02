Vrouw gekneld na ongeval in Ieper

Maandagavond omstreeks half zes gebeurde een ongeval langs de Kruiskalsijdestraat in Ieper.

Een vrouw reed met haar Peugeot richting Zonnebeekseweg toen het in de lange bocht misliep. Om een nog onbekende reden raakte de dame van haar rijvak, reed daarbij over een duiker om vervolgens een tiental meter verder tegen een elektriciteitspaal in de gracht tot stilstand te komen. De paal knapte daarbij in twee. Brandweer Ieper kwam ter plaatse om de vrouw samen met de ambulanciers en mugdienst uit haar netelige positie te bevrijden.

Als bij wonder raakte de vrouw slechts lichtgewond. Ze werd ter controle meegenomen naar het Jan Ypermanziekenhuis. Het verkeer ondervond grote hinder door de spits. De Kruiskalsijdestraat was een tijdlang volledig afgesloten om de hulpdiensten hun werk te kunnen laten uitvoeren. Het voertuig is rijp voor de schroothoop, Fluvius komt nog ter plaatse om de elektriciteitspaal te vervangen en de kabels te herstellen. (DBI)