Vrouw door brandweer uit wagen bevrijd na botsing aan kruispunt

De hulpdiensten werden vrijdag kort voor de middag opgeroepen naar een verkeersongeval in Koekelare. Daar kwam het op een kruispunt aan het Koekelarebos tot een botsing tussen twee voertuigen. Een dame moest door de brandweer uit haar wagen worden geholpen.

Het verkeersongeval gebeurde vrijdag rond 11.20 uur. Op het kruispunt van de Brugse Heirweg met de Asstraat kwam het tot een stevige botsing tussen een Ford bestelwagen en een Mini. De bestelwagen reed de Mini daarbij in de flank. Het ongeval gebeurde toen een bestuurder geen voorrang van rechts gaf ter hoogte van het kuispunt. Mogelijks had de bestuurder daarbij wat last van de bomen aan de rand van het Koekelarebos.

De bestuurder van de Ford kon op eigen kracht de bestelwagen verlaten maar de vrouw in de Mini slaagde daar niet in. Daarom werd de brandweer uitgestuurd om een bevrijding uit te voeren. De dame zat echter niet gekneld en kon snel geholpen worden. Een ambulance en MUG-team snelden ter plaatse maar gelukkig raakte niemand ernstig gewond. De brandweer ruimde nog brokstukken en gelekte motorvloeistoffen op. Door het ongeval was er een tijdlang verkeershinder. (JH)