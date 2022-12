Vrouw brengt met Mazda serieuze ravage aan langs verbingsweg

Een 25-jarige vrouw uit Zonnebeke heeft in de nacht van zondag op maandag een ravage aangericht langs de Roeselaarsestraat in Moorslede. De bestuurster botste met haar Mazda tegen een reclamepaneel, een vuilnisbak en een brievenbus om uiteindelijk tegen de gevel van een garage tot stilstand te komen.

Het zware ongeval op de verbindingsweg tussen Roeselare en Moorslede gebeurde zondagnacht tussen 3 en 4 uur. De jonge vrouw reed met haar Mazda richting Moorslede toen het verkeerd liep. Haar wagen geraakte een eerste keer van de weg en ramde daarbij een vuilnisbak en brievenbus.

Even verderop botste het voertuig tegen een reclamebord waarna de Mazda door een voortuin schoof en uiteindelijk tegen de zijgevel van een woning tot stilstand kwam. “Tegen de muur van mijn garage”, zegt Jasper Van Handenhove. “Hoewel ik vlak daarboven lag te slapen, heb ik niets gehoord.”

Onder hem was een deel van de garagemuur ingestort. “Ook mijn motor deelde in de brokken”, sakkert Jasper. Een auto waaraan in de garage werd gesleuteld stond op een brug en bleef gespaard.

Niemand merkt ongeval op

Na het ongeval geraakte de vrouw zelfstandig uit haar verhakkelde voertuig, dat op zijn zij naast de garage lag. Ze wandelde enkele honderden meter naar de nabijgelegen Lolliestraat waar ze aanbelde bij een woning. De bewoners ontfermden zich over haar tot ze lichtgewond werd overgebracht naar AZ Delta in Roeselare. Ze legde een positieve ademtest af. Haar rijbewijs is ingetrokken voor vijftien dagen. Ondertussen startte de politie de zoektocht naar het voertuig. Doordat er ’s nachts bijna geen verkeer is, merkte niemand de ravage nabij de woning van Jasper Van Handenhove op. Het duurde dan ook even voor het wrak gespot werd.

Grote herstellingswerken

De brandweer van Moorslede werd ’s nachts opgeroepen om de muur van de garage te stutten. Instortingsgevaar is er niet meer, waardoor Jasper de bovenliggende verdieping nog steeds kan gebruiken. Toch zullen er grote herstellingswerken uitgevoerd worden vooraleer de garage terug is hersteld. “Zo’n dingen zijn natuurlijk nooit leuk. Bij een dergelijk ongeval komt er heel wat kijken vooraleer alles terug helemaal in orde is. Maar het kon natuurlijk veel erger afgelopen zijn”, zegt Jasper.