Vrouw (79) gewond bij aanrijding met kusttram in Blankenberge

De kusttram is dinsdagnamiddag in Blankenberge in botsing gekomen met een 79-jarige vrouw. Dat bevestigen De Lijn en de politie van de zone Blankenberge/Zuienkerke. Het slachtoffer liep bij het ongeval een gebroken arm op.

Het incident deed zich rond 15.20 uur voor in een bocht in de buurt van het station van Blankenberge. Bij het oversteken werd een 79-jarige fietsster gegrepen door een tram die in de richting van Knokke-Heist reed. Het slachtoffer kwam niet onder de wielen terecht, maar zat wel gekneld. Ze hield aan het ongeval een gebroken arm over.

Vertraging

Tijdens de tussenkomst van de hulpdiensten kon de kusttram op die locatie slechts een van beide sporen gebruiken. Het tramverkeer liep daardoor in beide richtingen behoorlijke vertraging op. Na minder dan een uur kon het gewone tramverkeer echter al opnieuw hervatten.