Vrouw (78) rijdt carwash buiten, duwt in paniek op gas en rijdt gevel binnen: “Alsof er een bom ontplofte”

Dinsdagavond iets na 17 uur deed Hilde Vansteenkiste de schrik van haar leven op in Lauwe. Een oudere dame had na een paniekreactie te hard op haar gaspedaal geduwd. Ze vlamde zo met haar wagen tegen de gevel van de woning. Beide inzittenden bleven ongedeerd, de schade viel al bij al mee.

“Het was alsof er een bom ontplofte”, vertelde Hilde Vansteenkiste even na het ongeval. Ze stond rustig te strijken op de eerste verdieping van haar woning langs de Dronckaertstraat in Lauwe wanneer ze opgeschrikt werd door een enorme knal. “Ik dacht even dat de droogkast van de wasmachine was gedonderd, maar in de garage zag ik meteen dat de poort helemaal ingedeukt was.”

Ze snelde naar buiten en zag hoe een grijze Toyota tegen de gevel van de woning waar ze met haar echtgenoot Filip Spillier woont was geknald. “De vrouw klaagde wat van pijn op haar borst, maar was vooral erg geschrokken. Ik heb dan maar meteen de hulpdiensten opgebeld.”

Paniekreactie

Die ontfermden zich meteen over de 78-jarige bestuurster en haar man die op de passagierszetel zat. Beiden bleken niet gekwetst. Het koppel was met hun wagen naar de carwash recht tegenover het huis geweest en bij het buitenrijden liep het fout. “De vrouw zou in paniek zijn geschoten waarop ze nog harder haar gaspedaal induwde”, klonk het bij de bevoegde instanties.

De brandweer kwam de schade opmeten, maar kon uiteindelijk weinig doen. De schade was niet zo groot dat de woning moest worden gestut. De poort kon wel niet meer open en ook de elektriciteit op het gelijkvloers werkte niet meer. “Al bij al viel het nog mee”, aldus Filip Spillier. “Je mag niet bedenken dat hier net een wagen of fietser passeerde. Ook onze auto, een nieuwe BMW die we in juni kochten, deelde niet in de brokken. Een geluk bij een ongeluk.” (JDr)