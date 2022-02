Vrouw (78) komt om het leven bij zwaar verkeersongeval op Brugse ring

Een 78-jarige vrouw uit Brugge is vrijdagochtend om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De vrouw wou met haar fiets de R30 (Brugse ring) oversteken, toen ze op het kruispunt met de Generaal Lemanlaan werd gegrepen door een vrachtwagen die rechtsaf wou. Het slachtoffer was op slag dood. Alles wijst in de richting van een dodehoekongeval.

Het ongeval gebeurde omstreeks 8.30 uur. De vrouw reed met haar fiets op het fietspad langs de Generaal Lemanlaan. Bij groen licht wou ze de R30 oversteken, maar net op dat moment sloeg een vrachtwagen rechtsaf. De trucker merkte de fietsster niet of te laat op, waarna de vrouw onder de vrachtwagen verdween. Meteen was duidelijk dat de situatie ernstig was. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse, maar konden alleen het overlijden van de 78-jarige vaststellen.