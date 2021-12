Vrouw (76) overlijdt na aanrijding met vrachtwagen in Torhout

Bij een verkeersongeval in de Oostendestraat in Torhout is dinsdagmorgen een 76-jarige voetgangster om het leven gekomen. De vrouw werd door een vrachtwagen aangereden en overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Het parket stelde een deskundige aan om de precieze omstandigheden na te gaan.

Het ongeval gebeurde dinsdagmorgen omstreeks 7 uur. De precieze omstandigheden zijn voorlopig nog behoorlijk onduidelijk. Vast staat wel dat de vrouw te voet was en door een vrachtwagen werd aangereden in de Oostendestraat in Torhout. “Ze kwam ter hoogte van de Postiljonstraat in onbekende omstandigheden voor een aanrijdende vrachtwagen terecht”, zegt Kris Depovere, korpschef van de politiezone Kouter. “De vrachtwagen kwam vanuit de richting van Wijnendale.”

Negatieve alcoholtest

De hulpdiensten snelden nog massaal ter plaatse, maar alle hulp kwam uiteindelijk te laat. De vrouw overleed op straat aan haar verwondingen. Het slachtoffer is een 76-jarige vrouw uit Torhout. De brandweer kwam een tent plaatsen om voorbijgangers het zicht te ontnemen.

Het was op dat moment nog donker en aan het regenen. De Oostendestraat werd door de politie afgezet tussen de Diksmuidebaan en de Vredelaan. Het parket stuurde een deskundige ter plaatse. Die zal de precieze omstandigheden van het ongeval moeten nagaan. De vrachtwagenchauffeur legde alvast een negatieve alcohol- en drugstest af. (TL)