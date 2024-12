Vrouw (75) zwaargewond na aanrijding door bestelwagen op plaats waar haar man exact drie jaar geleden om het leven kwam

Een oudere dame van 75 jaar is woensdagmiddag aangereden door een bestelwagen bij een tankstation langs de Statiestraat in Dentergem. De vrouw werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw ging rond 12.30 uur langs bij tankstation De Smet in de Statiestraat, niet voor benzine of een herstelling maar om een bloemetje te brengen. “Morgen is het drie jaar geleden dat haar man hier plots overleed”, vertelt de uitbaatster. “Wij hebben toen de hulpdiensten verwittigd en haar wat opgevangen, daarom komt ze elk jaar nog een bloemetje brengen.”

Dode hoek

Toen de vrouw terug vertrok, ging het echter verkeerd. Ter hoogte van de benzinepomp werd ze aangereden door een bestelwagen die achteruit aan het manoeuvreren was. Volgens de politie bevond de vrouw zich in een dode hoek en had de bestelwagen geen achteruitkijkcamera’s.

De vrouw kwam zwaar ten val en werd nog geven meegesleept door de wielen van de bestelwagen. “Ik keek door het raam en zag haar onder de bestelwagen liggen”, gaat de uitbaatster verder. “Ze was bij bewustzijn, maar bloedde hevig aan haar hoofd en klaagde over pijn aan haar ribben.”

Interne bloedingen

Het 75-jarige slachtoffer werd voorzichtig van onder de bestelwagen gehaald en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeerde niet in levensgevaar, maar er wordt gevreesd voor interne bloedingen.

De chauffeur van de bestelwagen was erg geschrokken door het ongeval, maar moest snel terug vertrekken om zijn werkdag verder te zetten. Hij werd verhoord en legde een negatieve ademtest af.