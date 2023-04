Vrouw (61) gewond na botsing tegen boom in Torhout

Een 61-jarige vrouw uit Torhout is woensdagochtend vroeg gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde rond 5.30 uur in de Industrielaan in Torhout.

De vrouw reed met haar personenwagen op de Industrielaan in de richting van de Aartrijkestraat. Ze verloor om ongekende reden de controle over haar stuur en reed links van de baan tegen een boom. Door de impact werd haar wagen zo’n 3,5 meter achteruit gekatapulteerd. Ze werd gewond overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert in Torhout. Haar wagen werd getakeld. (JH)