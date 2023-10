Vrouw (54) en vader in rolstoel uit gracht gered na ongeluk tijdens fietstochtje met driewieler in Alveringem

Een 54-jarige vrouw kon maandagmiddag samen met haar vader in een rolstoel tijdig uit een gracht worden gered na een ongeluk tijdens een fietstochtje in Izenberge, bij Alveringem. Ze raakten beiden gewond bij het voorval en werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.

Het verkeersongeval deed zich maandagmiddag rond 16.30 uur voor in de Groenestraat in Izenberge, nabij Alveringem. “Een 54-jarige vrouw genoot er met haar vader van een fietstochtje op een driewielerfiets”, zegt commissaris Jorik Debruyne van politiezone Spoorkin. “Op die fiets kan de rolstoel van haar vader gevestigd worden. Het ging opeens fout toen ze over een oneffenheid op de weg reden en daardoor de controle over het stuur verloor. Ze belandden daarbij beiden in de gracht.”

Nadat ze beiden met de driewieler in de gracht waren, slaagde er toch iemand in om snel de hulpdiensten te bellen. Zowel een ziekenwagen als de politie snelden ter plaatse en ook de brandweer van Lo-Reninge werd opgetrommeld om een reddingsactie in de gracht uit te voeren. Gelukkig stond er geen water in die gracht en konden zowel de vrouw als de man snel naar boven worden gehaald. Ze raakten ook gelukkig slechts lichtgewond bij het incident. Volgens de politie werden ze beiden voor nazicht naar het AZ West in Veurne gebracht, maar stellen ze het goed. Een andere dochter van de man haalde de fiets later op. (JH)