Vrouw (51) raakt lichtgewond nadat ze met auto in gracht naast R34 in Torhout terechtkomt

Een 51-jarige vrouw uit Zedelgem raakte maandagnacht lichtgewond bij een verkeersongeval op de R34 in Torhout.

De vrouw reed rond 2 uur ‘s nachts met haar personenwagen op de R34 in de richting van het rondpunt met de Keibergstraat. Ze verloor de controle over haar stuur en verliet daarna de rijbaan aan de linkerkant. Ze kwam met haar wagen in een gracht terecht en kwam verderop tot stilstand aan het einde van de gracht, met de neus van haar wagen boven op een vangrail. Ze werd lichtgewond overgebracht naar het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert in Torhout. Haar wagen werd getakeld. (JH)