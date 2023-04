Vrouw (41) rijdt in dronken toestand tegen brievenbus… van politie in Torhout

Een 41-jarige vrouw uit Torhout beging afgelopen weekend een fameuze stommiteit. De vrouw reed in dronken toestand de brievenbus kapot… van de politie in Torhout. Ze pleegde daarna vluchtmisdrijf maar de politie was haar intussen achterna gesprint en hield haar tegen. Ze verloor haar rijbewijs.

Het incident deed zich vrijdagavond rond 21.40 uur voor aan het politiegebouw van zone Kouter in de Maria Van Bourgondiëlaan in Torhout. Het gebouw was op dat ogenblik nog bemand door de wachtofficier en enkele ploegen en zij werden plots opgeschrikt door een enorm kabaal. Toen ze buiten keken zagen ze tot hun verbazing hoe de grote brievenbus voor het gebouw aan de haag volledig kapot was gereden.

Uit de grond gerukt

De brievenbus werd door de impact zelfs met het volledige betonblok uit de grond gerukt. Het bleek dat een vrouw in haar wagen op de parking van de politie een manoeuvre had uitgevoerd om te kunnen draaien en daarbij de brievenbus volledig aan reed.

Lang hoefde de politie niet te zoeken naar de vrouw. Ze zagen immers nog net hoe de vrouw wegreed met een volledig kapotte achterruit. En hoe de vrouw zich aan het einde van de Maria Van Bourgondiëlaan aan de kant had gezet en uitstapte. De vrouw pleegde dus vluchtmisdrijf, maar intussen was de politie haar achterna gesprint. Ze spraken de vrouw aan en zagen hoe de achterruit van haar wagen volledig verbrijzeld was.

Rijbewijs ingetrokken

Er waren vermoedens dat de vrouw onder invloed was en ze legde daarop een positieve ademtest af. Daarna werd haar rijbewijs voor 15 dagen ingehouden. Nog vond de vrouw het niet welletjes en ze gedroeg zich bovendien weerspannig. Daarom werd ze opgesloten in de doorgangscel… van het politiegebouw waar ze zonet schade had aangericht.

De brievenbus werd intussen vervangen door een tijdelijk exemplaar. (JH)