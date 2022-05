Vrouw (41) in levensgevaar na frontale botsing met bestelwagen: “Ze week plots van haar baan af”

Een 41-jarige vrouw uit Lichtervelde botste gisterenavond frontaal op een grijze bestelwagen in de Koolskampstraat in Lichtervelde. De bestuurster moest na de harde klap uit haar voertuig bevrijd worden en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De man die in de bestelwagen zat, raakte lichtgewond. Volgens getuigen week de vrouw van haar rijvak af.

Iets voor 23 uur op dinsdag 24 mei vond er een zwaar ongeval plaats in de Koolskampstraat in Lichtervelde. Tussen de Diksmuidseboterweg en het kruispunt van de Slunsjestraat met de Fonteinestraat liep het volledig mis.

Een 41-jarige vrouw was op weg naar haar huis in Lichtervelde maar voerde volgens ooggetuigen een plots manoeuvre uit waardoor ze van haar rijvak afweek. Daardoor knalde ze frontaal op een bestelwagen die uit de andere richting kwam. De blauwe Volkswagen Polo van de vrouw werd weggeslingerd en belandde tegen een vangrail in de berm. De grijze Mercedes Sprinter, die een BMW transporteerde op zijn aanhangwagen, kwam tot stilstand in het midden van de weg.

Luide knal

De andere voertuigen konden een kettingbotsing nipt vermijden en alarmeerden meteen de hulpdiensten. De luide knal was van ver te horen, getuigen enkele omstanders. De bestuurder van de bestelwagen, autohandelaar C.B. uit Pittem, raakte lichtgewond en kon zelfstandig zijn voertuig verlaten. Hij sprak over pijn aan de borst en werd voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht.

De vrouw was er veel erger aan toe. Ze zat gekneld in haar voertuig en kermde het uit van de pijn. Terwijl de hulpdiensten onderweg waren, sprong een brandweerman uit Gistel die wat verder reed te hulp. Hij diende de eerste wondzorgen toe en probeerde de dame los te maken.

Levensgevaar

Omdat de vrouw veel pijn had aan haar nek- en ruggenwervels, nam hij geen verdere risico’s. De brandweer van Lichtervelde maakte het dak van de wagen met hydraulisch reddingsgereedschap open om de bestuurster te bevrijden. “We moesten heel voorzichtig tewerk gaan om geen bijkomende letsels te veroorzaken”, vertelt officier Johan Vandeputte.

“Na een half uur konden we haar op een stabiele manier uit het voertuig halen.” Een mugteam stond haar samen met de ambulanciers bij. Ze werd in kritieke toestand afgevoerd naar het AZ Delta in Roeselare.

De blauwe Volkswagen en de grijze Mercedes Sprinter, met een BMW op de aanhangwagen, moesten na het ongeval getakeld worden. De straat lag bezaaid met brokstukken en werd grondig gereinigd. De Koolskampstraat was dinsdagavond meer dan twee uur plaatselijk afgesloten voor alle verkeer.