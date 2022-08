Vrouw (41) en passagier gewond bij ongeval met tram in Bredene

Langs de Koninklijke Baan in Bredene kwam het maandagavond tot een aanrijding tussen een tram en Renault Twingo ter hoogte van de Breeweg. De 41-jarige bestuurster van de wagen raakte daarbij gewond.

Het ongeval gebeurde even na 19 uur. “De Renault Twingo kwam uit de richting van Oostende en wilde opnieuw in die richting rijden. Daarvoor moest de vrouwelijke bestuurder de tramsporen dwarsen”, legt commissaris Dennis Goes uit. “Bij dat manoeuvre kwam het tot een aanrijding met de aankomende tram.”

Door de impact van de aanrijding konden de deuren van de wagen niet meer open. De opgeroepen brandweer moest de bestuurster – een 41-jarige vrouw uit Oostende – en de passagier uit de wagen helpen. Van een echte beknelling was evenwel geen sprake. Ze liepen lichte verwondingen op en werden voor verzorging afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook de trambestuurder moest de nodige verzorging krijgen omdat hij in shock was. Passagiers raakten er niet gewond. De politie deed de nodige vaststellingen. (MM)