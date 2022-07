Vrouw (36) uit De Haan gaat overkop en raakt lichtgewond: rijbewijs ingetrokken na positieve ademtest

Een 36-jarige vrouw uit De Haan raakte zondagmorgen in Bredene betrokken in een verkeersongeval. Ze had teveel gedronken en raakte lichtgewond.

De brandweer en politie kreeg zondag omstreeks 7 uur melding van een vrouw die gekneld zat in haar voertuig. Het ongeval gebeurde op de Koninklijke Baan in Bredene, tussen de Vosseslag en de tramhalte Hippodroom. “Om onverklaarbare reden reed de vrouw in een bocht, rechtdoor”, vertelt commissaris Dennis Goes van de politiezone Bredene/De Haan. “Daarbij miste ze rakelings een paal, ging enkele keren overkop en kwam tot stilstand in het struikgewas.”

De brandweer kwam ter plaatse ‘om de vrouw uit haar netelige positie te bevrijden’, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. De vrouw had al op eigen krachten haar voertuig verlaten. “Uiteindelijk kwam de vrouw er met lichte verwondingen vanaf. Ze werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Een ademtest bracht echter aan het licht dat de vrouw teveel gedronken had”, aldus de politiecommissaris.

De vrouw zag haar rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken en zal het later moeten uitleggen aan de rechter.