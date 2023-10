Vrouw (33) uit Bredene voor de rechter na ongeval met prioritair politievoertuig op weg naar interventie: “Ik dacht dat ik genoeg tijd had”

Een 33-jarige vrouw uit Bredene moest zich donderdagochtend verantwoorden nadat ze in oktober vorig jaar in aanrijding kwam met een prioritair politievoertuig. Twee agenten kregen tijdens de nacht van 7 op 8 oktober een dringende interventie binnen en besloten hun weg verder te zetten met zwaailichten en sirene. Niet veel later kwamen de twee wagens in aanrijding met elkaar en raakten de politieagenten ook lichtgewond.

De aanrijding gebeurde tijdens de nacht van 7 op 8 oktober 2022 in Bredene. Twee agenten kregen rond 2 uur een oproep binnen en besloten snel ter plaatse te gaan. In de Sluizenstraat liep het echter verkeerd. De 33-jarige N.M. reed naar eigen zeggen een 500-tal meter voor de politiewagen en wilde linksaf slaan om haar oprit op te rijden. Net op dat moment liep het verkeerd.

Verkeerde inschatting

Tijdens het inhaalmanoeuvre van de politie draaide N.M. plots abrupt naar links af om haar oprit op te rijden. N.M. dacht voldoende tijd te hebben om over te draaien, maar dat schatte de vrouw verkeerd in. Door de aanrijding raakten beide agenten en liepen de voertuigen ook heel wat schade op.

Een discussiepunt tijdens de pleidooien: stond de sirene wel degelijk aan? De politieagenten beweren van wel, terwijl N.M. en haar partner, die ook in de wagen zat, beweren nooit een sirene gehoord te hebben. “Ik heb nochtans geen problemen met mijn gehoor”, zegt N.M. “Ik kan mij dan ook niet voorstellen dat ik de sirene niet gehoord zou hebben.” De vrouw geeft wel toe dat ze, toen ze in haar linkerspiegel keek, zag dat een voertuig met zwaailichten naderde. “Ik dacht dat ik genoeg tijd had, maar in een fractie van een seconde was die wagen er.”

Drie glazen cava

Bij controle bleek ook dat er sprake was van een lichte alcoholintoxicatie bij de vrouw. N.M. zou drie glazen cava gedronken hebben aan het begin van de avond. De verdediging hield tijdens de zitting voet bij stuk dat de sirenes niet aanstonden, terwijl de agenten zeker zijn van wel.

“Alcohol hoort inderdaad niet thuis in het verkeer”, zegt N.M. zelf tijdens de zitting. “Daar ga ik mee akkoord. Een ongeval kan zeker gebeuren, maar ik vind het onrechtvaardig dat de feiten achteraf anders naar boven worden gebracht. Ik heb al veel nachten wakker gelegen ervan.”

Uitspraak

Volgens de verdediging is het niet N.M., maar de twee agenten zelf die de situatie verkeerd ingeschat hebben. De lichte alcoholintoxicatie zou ook niet aan de basis van het ongeval gelegen hebben. De verdediging vraagt daarom ook, buiten wat de alcoholintoxicatie betreft, een vrijspraak. “Fouten maken is menselijk”, zei meester Mélanie Sevenant. “Maar de politie kan ook fouten maken.”

Vonnis op 9 november.