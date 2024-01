Vrouw (31) kritiek na aanrijding door tractor in Zuienkerke

Een 31-jarige vrouw uit Brugge is donderdagavond zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval. De vrouw liep te voet langs de Oostendsesteenweg in Zuienkerke toen ze op een bepaald moment werd aangereden door een tractor. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Ze ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde omstreeks 18.45 uur. De 31-jarige vrouw liep als voetgangster langs de Oostendsesteenweg toen het verkeerd liep. Over het ongeval bestaat momenteel nog veel onduidelijkheid. Na de aanrijding belandde de tractor in de gracht.

Bij aankomst van de hulpdiensten was meteen duidelijk dat het aangereden slachtoffer zware verwondingen had opgelopen. Ze kreeg ter plaatse de nodige verzorging, waarna ze in kritieke toestand werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

“Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt”, zegt commissaris Jan Maertens. “Of de tractor is uitgeweken en zo de voetgangster aanreed of de chauffeur moest uitwijken net omwille van de aanwezigheid van de voetgangster zal nog duidelijk moeten worden.”