Vrouw (31) eindigt tijdens autorijles op dak in gracht: “Instructeur stuurde volop tegen, maar het was te laat”

Een 31-jarige vrouw is maandagochtend tijdens een rijles met de autoschool op het dak van de wagen in een gracht beland in Ramskapelle bij Nieuwpoort. De vrouw schrok toen ze in de zachte berm naast de weg belandde en reageerde door in paniek extra gas te geven en weg te sturen. De instructeur probeerde in te grijpen door volop tegen te sturen, maar het was te laat.

Het ongeval gebeurde maandagochtend om 8.20 uur op de Diksmuidse Weg in Ramskapelle, op de weg richting Pervijze. Een 31-jarige vrouw uit De Panne was er bezig met een autorijles in een wagen van rijschool Eureka. Plots ging het verkeerd na een flauwe licht hellende bocht op een stuk weg waar de zachte berm en gracht meteen naast de weg liggen. De vrouw kwam met de rechterwielen naast de weg terecht en schrok. In de manoeuvres die volgden belandde de auto in de gracht op het dak.

Het ging om een auto van autorijschool Eureka. Zaakvoerster Carine Van Rie snelde ter plaatse. “Toen ik de auto op het dak zag liggen en de ambulance zag staan, sloeg de schrik me om het hart”, zegt Carine. “Gelukkig bleek alles oké te zijn. De leerlinge werd ter plaatse verzorgd in de ziekenwagen, maar bleef net als onze instructeur ongedeerd. Beiden waren wel onder de indruk. Het ongeval gebeurde toen onze leerlinge erg schrok op het moment dat ze in de zachte berm reed. In een paniekreactie draaide ze het stuur over, maar bleef daarbij gas geven. De lesauto is uitgerust met een automaat en een extra set pedalen. Onze ervaren rijinstructeur probeerde volop tegen te sturen en in te grijpen, maar het was te laat. De auto schoof weg en belandde op het dak in de gracht.”

Terug de baan op

Door het ongeval was de Diksmuidse Weg lange tijd versperd en moest de wagen uit de gracht getakeld worden. De Peugeot is wellicht volledig vernield door het ongeval.

“Maar dat is het minste van onze zorgen”, vervolgt Carine. “Dit is het eerste ongeval in onze rijschool sinds 1987 en gelukkig blijft het bij stoffelijke schade. Uiteraard werd de rijles opgeschort en brachten we die vrouw naar huis en onze instructeur naar de school om wat te bekomen. Het ging om een van de laatste rijlessen van de 20 uur praktijk voor die vrouw. We zullen haar nu zo snel mogelijk laten terugkomen. Om haar wat op het gemak te stellen, kan ze eerst in alle veiligheid terecht op ons oefenterrein of op de rijsimulator en indien alles goed gaat, sturen we haar snel opnieuw de baan op, zodat dit enkel een nare ervaring blijft.” (JH)