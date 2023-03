Vrouw (26) die onder invloed verpleegster (41) doodreed, krijgt levenslang rijverbod

De politierechter heeft de 26-jarige G.B., die eind vorig jaar onder invloed van alcohol een dodelijk ongeval veroorzaakte in Loppem, veroordeeld tot 18 maanden cel met probatie-uitstel en een rijverbod. De vrouw reed fietser Nathalie (41) frontaal aan, en was vlak daarvoor bij twee andere ongevallen betrokken. Nathalie overleefde het ongeval niet.

Met trillende benen aanhoorde G.B. (26) uit Tielt donderdagochtend haar straf in de politierechtbank van Brugge. De feiten waarvoor ze zich moest verantwoorden, zijn dan ook hallucinant te noemen. Op 7 november vorig jaar verwoestte ze niet alleen het leven van Nathalie (41), maar ook dat van heel haar familie. Nathalie, moeder van twee, was die bewuste avond met haar elektrische fiets op weg naar een vergadering op haar werk. Ze werd toen om 17.50 uur frontaal aangereden op de Torhoutsesteenweg in Loppem door een aanstormende grijze Volkswagen. Het slachtoffer had geen schijn van kans. De vrouw werd weggeslingerd en overleed ter plaatse.

Psychiatrie

Aan het stuur van de wagen zat de 26-jarige G.B. Ze bleek onder invloed van alcohol, maar de dodelijke crash was hallucinant genoeg niet verrassend te noemen. Op het moment van de aanrijding waren namelijk al drie politiezones naar haar op zoek, nadat ze het uur voordien al twee verkeersongevallen veroorzaakte in Tielt en daarbij wegvluchtte.

Haar eigen broer had in paniek de politie gebeld. “Mijn zus is onder invloed vertrokken met haar wagen en er zal iets ergs gebeuren”, waren zijn woorden. Dat de vrouw die ochtend was ontslagen uit de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis na herhaaldelijk alcoholgebruik, deed alle alarmbellen afgaan. Tevergeefs, want ondanks de zoektocht kon niet verhinderd worden dat G.B. een onschuldig dodelijk slachtoffer maakte.

“Elke dag ervaar ik pijn, maar ik besef dat dat niks is in verhouding met wat de familie voelt. Het spijt me echt. Ik was het liever zelf geweest” – G.B.

Volgens de verkeersdeskundige werd Nathalie frontaal aangereden met een snelheid van 70 kilometer per uur. Eerder had de bestuurster al tegen een verkeersgeleider gereden, waardoor ze de controle over haar stuur verloor. In tranen verscheen ze vorige maand voor de politierechter. “Ik herinner me niks meer van die dag of het ongeval”, zei ze tot driemaal toe in tranen. “Elke dag ervaar ik pijn, maar ik besef dat dat niks is in verhouding met wat de familie voelt. Het spijt me echt. Ik was het liever zelf geweest.”

Levenslang rijverbod

Het Openbaar Ministerie vorderde tijdens de vorige zitting 18 maanden cel met uitstel en vijf jaar rijverbod. De procureur vroeg ook om de beklaagde lichamelijk en geestelijk ongeschikt te laten verklaren om met de wagen te rijden en een levenslang rijverbod uit te spreken.

“We moeten de maatschappij beschermen tegen haar. Het is te laat voor Nathalie, maar we mogen dit niet nog eens laten gebeuren. We moeten haar uit het verkeer houden”, klonk het. De politierechter ging daar in mee, want hij veroordeelde G.B. tot achttien maanden cel met uitstel. Eén van de voorwaarden is dat ze zich residentieel laat opnemen voor haar problematiek. Daarnaast sprak hij vijf jaar rijverbod uit én een levenslang rijverbod. Voor de twee ongevallen in Tielt kreeg ze nog eens drie maanden rijverbod.

Hij sprak de vrouw uiteindelijk ook nog persoonlijk toe. “Het overlijden van die vrouw was absoluut vermijdbaar. Ik heb u nog een laatste kans gegeven. Doe iets aan uw problemen en maak iets van uw leven”, aldus de rechtbank. (MM)