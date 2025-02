Vrouw (20) slechts lichtgewond na aanrijding door Lijnbus in Veurne

Een 20-jarige vrouw raakte zaterdagavond in Veurne als bij wonder slechts lichtgewond nadat ze op haar fiets door een Lijnbus werd aangereden en enkele meters over de grond werd meegesleurd. De tweewieler kwam vooraan onder de bus terecht.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond rond 18.30 uur ter hoogte van het treinstation van Koksijde, dat in de Sint-Idesbaldusstraat in Veurne ligt. Een buschauffeur die de parking van het treinstation verliet, was zich van geen kwaad bewust tot hij plots een ijselijk gegil hoorde. “De chauffeur van De Lijn wou de parking van het treinstation van Koksijde verlaten en vervolgens de Sint-Idesbaldusstraat verder volgen in de richting van Koksijde”, legt korpschef Geert Verslype van zone Spoorkin uit. “Ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Idesbaldusstraat stopte de bus ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Idesbaldusstraat om zich te vergewissen van het langsrijdend verkeer op de voorrangsweg. De 62-jarige buschauffeur uit Middelkerke merkte naar eigen zeggen niemand op en reed vervolgens het kruispunt op met de bedoeling rechts af te slaan in de richting van Koksijde.”

Toen de man plots het luide gegil hoorde, voerde hij ogenblikkelijk een noodstop uit.

Enkele meters meegesleurd

Het bleek dat de buschauffeur een fietsster had aangereden, een dame die met haar elektrische fiets op het fietspad in de juiste rijrichting reed, eveneens in dezelfde richting van Koksijde. “Na de noodstop stelde de chauffeur vast dat er ter hoogte van de rechter voorhoek van zijn bus een fietsster op de rijbaan lag. Het gaat om een 20-jarige vrouw uit Veurne. Onder de rechter voorhoek van de bus lag haar elektrische fiets. De fietsster werd ter hoogte van de rechter zijde gegrepen door de bus en werd enkele meters meegesleurd over de rijbaan. Ze raakte als bij wonder lichtgewond aan de linker zijde. De vrouw werd met de ziekenwagen overgebracht naar de spoeddienst van AZ West voor verzorging.”

De brandweer plaatste de nodige signalisatie om het ongeval aan te duiden en ter bescherming van de ziekenwagen. De politie Spoorkin voerde de vaststellingen uit (JH/JT)