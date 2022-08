Vrienden betreurde ‘Bertn’ annuleren kermis na fataal ongeval: “Een feest zonder Bertn kunnen we ons niet voorstellen”

Zillebeke is in rouw. Robert ‘Bertn’ Cappoen (72), één van de meest gewaardeerde vrijwilligers uit het lokaal verenigingsleven, liet maandag het leven na een ongeval bij het Iepers dorp, dat zich net opmaakte voor de kermis, een persoonlijk hoogtepunt voor de man. Zijn verenigingen hebben nu beslist om de meerdaagse feestelijkheden te annuleren. “Uit respect.”

Tal van Zillebeekse verenigingen verzamelden maandagavond in het ontmoetingscentrum van het dorp om de laatste voorbereidingen voor de kermis te regelen. Eén doorwinterde vrijwilliger bleef afwezig: Robert Cappoen was enkele uren voordien overleden na een aanrijding door een vrachtwagen tijdens een fietstochtje op anderhalve kilometer van zijn deur.

Hart van goud

“Ik had de tent en hulpdiensten gezien, toen ik daar zelf passeerde met de fiets. Ik schrok enorm, wanneer ik op onze vergadering hoorde dat het om Robert ging. Uitgerekend in ‘zijn’ kermisweek”, zegt Ives Goudeseune (64), ondervoorzitter van de dorpsraad van Zillebeke. “Met hangende hoofden rond de tafel hebben we snel beslist om de kermis af te gelasten. Een feest zonder ‘Bertn’, zoals wij hem noemen, kunnen we ons hier niet voorstellen. Na overleg met de familie laten we enkel de fuif van Forza doorgaan op vrijdagavond, omdat daar een voorverkoop was georganiseerd. Voor elke koers, feest en dorpsraad was Robert paraat. Recht door zee, met een hart van goud.”

“Bertn was een manusje-van-alles, die al zeker een halve eeuw in Zillebeke woonde en even lang actief was bij onze vereniging”, vertelt Rony Van Exem (66), voorzitter van de Sint-Pietersvrienden. “Bertn was aangespoeld uit Woesten, Roestn, zoals hij zei. Hij werd een echte Zillebekenaar en een bekend gezicht bij alle verenigingen. Ook al was hij geen lid: als er iets was, belden we Bertn, de rechterhand van iedereen in het dorp. We konden steeds op hem rekenen.”

“Je kon er een kerk op bouwen”

“We waren ook twee handen op een buik”, vervolgt Rony. “En hij was het liefst bezig met zijn handen, ten dienste van de lokale gemeenschap. Mensen helpen, was zijn leven. Hij en ik waren vaak de laatsten om een evenement af te sluiten. Ik ga naar ’n ul, zei hij toen hij huiswaarts trok richting Wulvestraat. Maar ’s ochtends vroeg stond hij daar alweer, om te helpen opruimen. Je kon er een kerk op bouwen. De kermis afgelasten, was de enige juiste beslissing. Uit respect. Hij was mijn beste vriend. Al decennialang vierden we samen de eindejaarsperiode. Dit is dus een enorm persoonlijk verlies.”

Velen kenden Robert als de ‘braadworstenman’. “Hij bakte tijdens de kermis zeker driehonderd worsten”, weet Marc Vermeersch (69), voorzitter van de dorpsraad. “Hij was een geliefde medewerker, ook bij het Sint-Maartenscomité. In het dorp is iedereen down en er zijn al heel wat tranen gevloeid. De kermis afgelasten, was moeilijk, maar de meeste artiesten en betrokkenen zijn intussen gecontacteerd en tonen begrip. Financieel zal het gevolgen hebben, maar dat weegt niet op tegen het verlies van zo’n gewaardeerde medewerker. Het zou niet gepast zijn om feest te vieren, als je moet afscheid nemen van iemand die overal aanwezig zou zijn. Ik zal hem missen.”

Steunbetuigingen

Robert werkte vroeger voor Hardy in Elverdinge en was enkele jaren voorzitter van voetbalclub SK Zillebeke. Na zijn pensioen kon hij niet stilzitten: hij begon een eigen taxibedrijf voor luchthavenvervoer en deed nog meer vrijwilligerswerk in het dorp. De man laat zijn vrouw, drie kinderen en vier kleinkinderen achter.

“We voelen dat papa, opa, een graag geziene dorpeling was, gezien de vele reacties en steunbetuigingen. De familie bedankt iedereen voor alle blijken van empathie”, laat de familie weten. (TP)