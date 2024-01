Vrachtwagens botsen frontaal: bijrijder door voorruit gekatapulteerd

Twee vrachtwagens raakten woensdagmiddag betrokken bij een spectaculair ongeval op de Rekkemse N58. Drie personen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis overgebracht. Het wegdek lag bezaaid met brokstukken, de drukke verbindingsweg moest urenlang voor het verkeer worden afgesloten.

“We dachten eerst dat er twee treinen op elkaar waren gereden. Zo hevig was de knal!” Buurtbewoners schrokken fel toen twee vrachtwagens, rond 13.30 uur, frontaal op elkaar reden. De N58, ook bekend als de Geallieerdenlaan, is een drukke verkeersas die Vlaanderen met Wallonië en Frankrijk verbindt. Ter hoogte van de op- en afrit van Moeskroen, liep het grandioos fout. Om een nog onbekende reden week een vrachtwagen van zijn rijvak af en knalde zo frontaal op zijn tegenligger, eveneens een tientonner.

De chauffeur van de Engelse truck raakte hierbij lichtgewond en kon zelf uit zijn cabine klauteren. Hij werd in shock naar het ziekenhuis overgebracht. “In de cabine van de andere vrachtwagen zaten twee personen”, verduidelijkte de brandweerofficier ter plaatse. “De bijzitter werd door de voorruit gekatapulteerd en smakte tegen het wegdek. De chauffeur, eveneens ernstig gewond, zat knel in zijn cabine en moest worden bevrijd. Beiden werden naar het ziekenhuis overgebracht maar verkeren niet in levensgevaar.”

Verpulverd

De schade was indrukwekkend, waarbij vooral de cabine van de Belgische truck volledig werd verpulverd.

De N58 werd afgesloten, wat meteen voor ernstige verkeershinder zorgde. Wie vanuit Menen in de richting van Moeskroen wilde, werd ter hoogte van de kluifrotonde afgeleid en moest omrijden via Rekkem centrum. Wie vanuit Moeskroen naar Rekkem of de E17 wilde rijden, werd naar de Gentsesteenweg gestuurd om zo via het centrum om te rijden. Enkel verkeer dat uit Frankrijk kwam en de E17 verliet, werd mondjesmaat doorgelaten.