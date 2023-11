Vrachtwagenchauffeur zwaargewond nadat hij op werfvoertuigen op E40 inrijdt

Donderdagmiddag even voor 14 uur gebeurde op de E40 ter hoogte van de verkeerswisselaar E40-E403 in Oostkamp een zwaar ongeval. Door een nog onduidelijke reden zag de bestuurder van een vrachtwagen, die in de richting van de kust reed, niet dat er werken op de rechterrijstrook aan de gang waren.

Hij kwam er in botsing met een absorptievrachtwagen die de arbeiders die er aan het werk waren moet beschermen. Door de klap belandde de vrachtwagen op de pechstrook en tegen de vangrail, om vervolgens door te schuiven en tegen een tweede absorptiewagen te rijden.

Zware verwondingen

De klap was niet min. De vrachtwagenbestuurder werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De chauffeur van de tweede absorptiewagen werd met nek- en rugklachten eveneens naar het ziekenhuis gebracht. Ook de mugheli kwam ter plaatse, maar dat bleek overbodig. Van de arbeiders die er aan het werk waren, raakte niemand gewond. Door het ongeval was enkel de linkerrijstrook van de E40 vrij en was er vertraagd verkeer richting kust.