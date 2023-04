Vrachtwagen vol nieuwe Volvo’s belandt in de gracht langs E40 in Beernem

Dinsdagmiddag even na 13 uur gebeurde op de E40 net voorbij de oprit Beernem in de richting van de kust een ongeval. Door een nog onduidelijke reden week een vrachtwagen geladen met nieuwe Volvo-personenwagens af van zijn rijvak en kwam zo in de zachte berm terecht.

De volgeladen vrachtwagen kwam op zijn kant in de gracht tot stilstand. De chauffeur kwam er met de schrik vanaf. Het wordt nog een hele klus om de gekantelde vrachtwagen te takelen. Eerst moeten de bovenste auto’s verwijderd worden voor het takelen van de vrachtwagen zelf kan beginnen.

Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.