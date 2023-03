Vrachtwagen vol frieten belandt in de gracht

De sneeuw bracht ook de nodige verkeershinder met zich mee. In Komen ondervond een vrachtwagenbestuurder het aan de levende lijve, toen hij in de gracht naast de N58 terecht belandde. De brandweer moest de man uit zijn heikele positie bevrijden.

De noodoproep bereikte de hulpdiensten rond 9 uur. Op de N58, in de richting van Wervik, was een vrachtwagen in de gracht terecht gekomen. “Het gevaarte is ter hoogte van de Houthemsesteenweg beginnen glijden en is zo naast de weg tot stilstand gekomen”, liet de officier ter plaatse weten. “De chauffeur liep lichte verwondingen op maar zat vast in zijn cabine. Via de voorruit hebben we hem uit zijn benarde positie moeten bevrijden, waarop hij naar het AZ in Menen werd gebracht.”

Belangrijke verkeersader

Het ongeval zorgde meteen ook voor een andere, gevaarlijke situatie. “We moesten ons niet alleen ontfermen over de chauffeur in kwestie, maar moesten er ook voor zorgen dat er geen andere ongevallen gebeurden”, klink het nog. “De N58 is een belangrijke verkeersader, met heel wat wagens die er passeren. De oplegger was tot aan de nok gevuld met tonnen aan frieten, die allen op paletten lagen. Vooraleer er getakeld kon worden, moest alles worden overgeladen. Dit nam verschillende uren in beslag.”