Vrachtwagen verliest deel van lading vlas op rotonde in Ingelmunster

Vrijdagnamiddag kwam een chauffeur met een vrachtwagen en aanhangwagen met vlas gereden vanuit de richting Brugge, waarna hij de rotonde opdraaide en dan via de Ringbaan verder wilde rijden op het grondgebied Ingelmunster.

Hij verloor echter een ruim deel van zijn voorste lading vlas op de rotonde van de vroegere Aviflora, ter hoogte van frituur Mennefriet in Ingelmunster. De chauffeur reed wat verder om toch het verkeer niet te hinderen. Even later kwam er hulp toe van de firma waarvoor hij het vlas vervoerde, om alles over te laden op een andere vrachtwagen.

Vlas op de rijbaan

Eén zo’n pak vlas weegt tussen de 100 en 120 kg. Volgens de chauffeur reed hij helemaal niet te snel, maar begon in de bocht plots zijn lading te kantelen, waarna er heel wat balen vlas op de rijbaan terechtkwamen. Gelukkig passeerde er op dat moment geen auto, bromfietser of fietser. Ook vorig jaar verloor er op dezelfde rotonde een vrachtwagenchauffeur een lading aardappelen.