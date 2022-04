Een vrachtwagen raakte donderdag even na 17.00 uur van de Frans-Vlaanderenweg af tussen Poperinge en de grens met Frankrijk.

De vrachtwagen reed een lager gelegen veld in, maar bleef rechtop en kwam in schaar tot stilstand. De bestuurder was wellicht lichtgewond en werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De vrachtwagen, van een bedrijf uit Roeselare, werd getakeld.

(TP)