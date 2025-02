Vrachtwagen slipt in regenweer aan afrit Nieuwpoort: niemand gewond

Ter hoogte van de afrit van de E40 in Ramskapelle bij Nieuwpoort kwam het zondagochtend vroeg tot een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde rond 5.45 uur. Een vrachtwagen met Nederlandse nummerplaten reed in de richting van het binnenland toen de chauffeur het gevaarte plots voelde slippen. De oorzaak is niet duidelijk, maar het regende op dat moment wel. De vrachtwagen maaide enkele boompjes omver en eindigde in de gracht. Na het ongeval werden de hulpdiensten opgeroepen. Ook de brandweer werd ingeschakeld om de twee inzittenden uit de cabine te bevrijden. Niemand raakte uiteindelijk gewond. Het duurde een tijdje voordat de vrachtwagen getakeld kon worden. Voor het verkeer was er geen hinder. (DM)