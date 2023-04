Vrachtwagen slingert van berm tot berm op A19 in Zonnebeke en moet getakeld worden

Op de A19 gebeurde donderdag een ongeval met een vrachtwagen ter hoogte van Zonnebeke.

De trekker met aanhangwagen reed op de A19 richting Kortrijk, maar belandde bij Zonnebeke plots tegen de middenberm. De vrachtwagen trok een spoor op de zijkant van de middenberm, kwam terug op de weg terecht en stak de twee rijvakken over richting pechstrook. Het voertuig reed uiteindelijk door de vangrail en kwam tot stilstand op de berm naast de autosnelweg, vlak voor de brug van de Oude Kortrijkstraat.

De bestuurder zou lichtgewond zijn en is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De federale wegpolitie van West-Vlaanderen kwam ter plaatse om vaststellingen te doen en Brandweer Westhoek werd om 12.43 uur opgeroepen om signalisatie aan te brengen. Het verkeer richting Kortrijk kon nog over één rijvak passeren. De vrachtwagen van een transportfirma uit Kortemark leek niet geladen en moest getakeld worden. De takel- en opruimwerken namen enkele uren in beslag. (TP)