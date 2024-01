Vrachtwagen rijdt zich vast in zachte berm in Damme: A11 richting Antwerpen volledig afgesloten

Een moeilijke ochtendspits op de A11 richting Antwerpen op maandagochtend. In Moerkerke bij Damme, ter hoogte van de Damweg, kwam een vrachtwagen met de wielen van zijn oplegger in de zachte berm terecht en kwam vast te zitten.

Op de A11 zijn werken aan de gang en het verkeer moet er over versmalde rijstroken. Door de vele regen en sneeuwval van de afgelopen dagen is de berm volledig verzadigd en kom je zo vast te zitten als je van de weg afwijkt. Door het voorval was er geen doorkomen meer aan en werd de weg richting Antwerpen afgesloten ter hoogte van het rondpunt in Westkapelle. Het takelen zal nog een tijd duren.